С серьёзными оговорками: Россиянам рассказали, можно ли кататься на сапбордах там, где купание запрещено

Знак «Купание запрещено» не всегда означает, что на воду нельзя выйти с сапбордом. Однако даже законная прогулка на доске в некоторых случаях может закончиться штрафом. О том, где проходят границы разрешённого и какие ограничения действуют для сапбордистов, рассказал Life.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

Сапборд по российскому законодательству относится к плавательным средствам спортивного и рекреационного назначения. Регистрации в ГИМС МЧС он не требует, поскольку не имеет двигателя и не подпадает под определение маломерного судна, подлежащего государственному учёту по статье 16 Кодекса торгового мореплавания и Постановлению Правительства РФ № 1115. На воде сапбордист обязан соблюдать общие нормы Водного кодекса РФ, Правила пользования маломерными судами и Правила плавания по внутренним водным путям, утверждённые Приказом Минтранса № 19 от 19 января 2018 года.

Запрет купания и запрет использования сапборда представляют собой две разные правовые категории. Купание подразумевает нахождение человека непосредственно в воде, тогда как сап предполагает передвижение стоя на доске. Табличка о запрете купания сама по себе не блокирует выход на сапе, если рядом отсутствует знак о запрете движения плавательных средств. Эмиль Халимов Эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес»

Однако, по словам эксперта, падение с доски правоприменители всё чаще трактуют как фактическое купание, что открывает дорогу к ответственности по статье 8.42 КоАП РФ за нарушение режима водоохранной зоны. Штраф по части 1 этой статьи для граждан составляет от 3000 до 4500 рублей.

По Москве-реке сплав на сапе допустим, но с серьёзными оговорками. Запрещено выходить на судовой ход при видимости менее одного километра, останавливаться в его пределах, маневрировать у пассажирских и грузовых причалов на расстоянии менее 200 метров выше и ниже причальной стенки. Закрыты для прохода акватории шлюзов канала имени Москвы, зоны вокруг гидротехнических сооружений и участки у Северного и Южного речных вокзалов. Пересекать судовой ход разрешено под углом, близким к прямому, за кормой проходящих судов, подчеркнул Халимов.

«Безусловный запрет действует в границах первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Сюда относятся акватории Истринского, Можайского, Рузского и Озернинского водохранилищ в пределах водозаборов Мосводоканала, где режим установлен СанПиН 2.1.4.1110-02», — отметил собеседник Life.ru.

Региональные администрации вправе вводить дополнительные сезонные ограничения. Например, в Самарской области с 2026 года действует запрет удаляться от берега более чем на 100 метров и выходить на воду в тёмное время суток. Перед спуском на воду имеет смысл сверять актуальные распоряжения МЧС по конкретному субъекту и местные правила охраны жизни людей на водных объектах. Сапборд должен использоваться со спасательным жилетом и страховочным лишем.

Сапсёрфинг набирает популярность в России. Теперь это не экзотика, а доступный летний вид активного отдыха. Со стороны всё кажется безопасным: вода, солнце, устойчивый сапборд, на котором легко научиться держать равновесие. Однако травмы во время катания на сапах встречаются довольно часто. Одни из самых частых проблем связаны именно с неправильной техникой гребли, подробнее об этом — в материале Life.ru.