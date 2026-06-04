Грыжи, перелом ныряльщика и пневмоторакс: Травматолог рассказала, чем опасен сапборд

В последние годы сапсёрфинг становится всё популярнее в России. Сейчас это уже не экзотика, а один из самых доступных вариантов активного отдыха летом. Со стороны всё выглядит максимально безопасно: вода, солнце, большой устойчивый сапборд, на котором достаточно легко научиться держать баланс. Но на практике травмы во время катания на сапах — совсем не редкость. Об этом Life.ru рассказала врач травматолог-ортопед, врач лфк Института физической реабилитации Карина Семёнова.

Чаще всего травмы происходят не из-за экстремальности этого вида спорта, а из-за переоценки своих возможностей, отсутствия разминки, недостатка опыта или банального несоблюдения техники безопасности. Конечно, новички травмируются чаще. Во время неудачного падения можно подвернуть стопу и получить растяжение связок голеностопного сустава. В более серьёзных случаях возможны даже переломы лодыжек. Также нередко страдает коленный сустав: от банальной перегрузки и болевого синдрома до повреждения менисков или разрывов боковых и крестообразных связок. Карина Семёнова Врач травматолог-ортопед, врач лфк Института физической реабилитации

Одни из самых частых проблем связаны именно с неправильной техникой гребли. Во время катания активно работает верхняя конечность, и если неправильно отрегулировать весло или выполнять движения с нарушением техники, катание выходного дня вполне может закончиться болью в плече. Особенно осторожными стоит быть людям, у которых уже есть проблемы с плечевым суставом — например, импинджмент-синдром. В такой ситуации неправильная нагрузка может привести к воспалению сухожилий, перегрузке мышц ротаторной манжеты и обострению хронической боли.

По словам эксперта, отдельно стоит сказать о нагрузке на позвоночник. При неправильной технике люди часто скругляют и одновременно скручивают спину во время гребли. В этот момент значительно возрастает нагрузка на межпозвоночные диски и мышцы поясницы. В результате после катания могут появиться боли в спине, мышечный спазм или обострение уже существующих проблем с позвоночником, таких как грыжи.

Ещё одна частая причина травм — неосторожное поведение на воде. Люди заплывают в незнакомые места, не оценивают глубину и состояние дна перед прыжком в воду. В лучшем случае это может закончиться ушибом или травмой нижней конечности. Но при прыжке головой вниз существует риск так называемого перелома ныряльщика — тяжёлой травмы шейного отдела позвоночника, которая может приводить к крайне серьёзным последствиям.

«Летом нередко можно увидеть, как дети и молодые люди устраивают на сапах своеобразные «бои»: сталкивают друг друга в воду, наезжают сапами друг на друга или толкаются вёслами. Можно получить удар сапом по ноге, а при неудачном падении удариться грудной клеткой о край доски и получить перелом рёбер. А переломы рёбер иногда сопровождаются такими грозными осложнениями как гемо- или пневмоторакс», — отметила собеседница Life.ru.

Не менее важно учитывать погодные условия. Особенно это актуально для морского побережья. Сильный ветер и волны способны быстро отнести сап далеко от берега, а самостоятельно вернуться обратно бывает крайне сложно даже физически подготовленным людям.

Чтобы снизить риск травм, важно соблюдать несколько простых правил: Использовать спасательный жилет;

Оценивать погодные условия и состояние водоёма;

Делать разминку перед катанием;

Не прыгать в воду в незнакомых местах;

Избегать опасных игр и столкновений на воде;

Не переоценивать свои возможности.

Ранее правительство Москвы утвердило новые правила пользования маломерными судами и порядок зон для водного отдыха. Где безопасно и законно кататься на сапах, лодках и заниматься вейкбордингом, какие ограничения действуют, какие штрафы возможны и где есть прокат в 2026 году. Подробнее — в материале Life.ru.