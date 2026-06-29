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29 июня, 11:04

Жительница Златоуста упала с сапборда в реку — её унесло сильное течение

Обложка © magnific / YuliiaKa

Обложка © magnific / YuliiaKa

Несчастный случай с сапбордом произошёл в Челябинской области: во время группового сплава по реке Ай жительница Златоуста, 35-летняя Валерия В., упала с доски и была унесена мощным течением. Сейчас её поиском занимаются спасательные службы.

Как сообщает SHOT, девушка потеряла равновесие, ударившись веслом о камни, после чего оказалась в воде. Группа, предположительно, не регистрировала свой трёхдневный маршрут по живописной реке, известной своими скалами и пещерами.

Известно, что Валерия — графический дизайнер и любительница активного отдыха, часто участвовала в походах и сплавах.

Девушка не удержалась на сапборде и упала в воду. Фото © Telegram / SHOT

Девушка не удержалась на сапборде и упала в воду. Фото © Telegram / SHOT

Лодки пустые, вещи разбросаны: В Сибири продолжают искать пару, исчезнувшую на реке
Лодки пустые, вещи разбросаны: В Сибири продолжают искать пару, исчезнувшую на реке

Ранее Life.ru сообщал, что полицейский утонул во время прогулки на сапах на глазах у жены в Дагестане. Мужчина был без спасательного жилета.

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Наталья Демьянова
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