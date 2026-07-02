Медведев потребовал жёстких мер к родителям детей-мигрантов, игнорирующих школы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо принимать меры в отношении родителей мигрантов, чьи дети незаконно находятся в России и не посещают детские сады или школы. Об этом он сказал на заседании межведомственной комиссии по миграционной политике.

С января этого года территориальные органы МВД и местные власти обязаны обмениваться данными о несовершеннолетних иностранцах: результатах тестирования по русскому языку, зачислении в школы и регистрации по месту жительства. Это нужно для выявления детей, которые «не видны» государственным структурам.

«Этот механизм направлен на выявление тех несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают детский сад или школу. Здесь уже нужно принимать меры, но не в отношении детей, а в отношении их законных представителей, прежде всего родителей» — подчеркнул Медведев.

Ранее Life.ru писал, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который перевернёт жизнь трудовых мигрантов в России. Детям мигрантов после 18 лет придётся либо легализоваться, либо уехать в течение 30 дней. Просто быть на иждивении работающего родителя больше нельзя. Налоговики будут следить за доходами иностранцев — если он ниже прожиточного минимума, патент не продлят, а ВНЖ могут аннулировать.