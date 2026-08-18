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18 августа, 14:27

«Ударим в неожиданном месте»: Как бойцы КНДР могут изменить ситуацию на фронте

Военный эксперт Дандыкин: Бойцы КНДР помогут высвободить силы Армии России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Размещение северокорейских бойцов в приграничных регионах России может высвободить часть сил ВС РФ для действий на неожиданных для противника направлениях, отметил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя заявление замглавы ГУР Украины Вадима Скибицкого о том, что КНДР рассматривает отправку в Россию до 50 тыс. военнослужащих.

По версии украинской разведки, сейчас в РФ находятся около 8,5 тыс. северокорейских военных, из которых сформированы четыре бригады в составе группировки «Север». Возможный новый контингент, как утверждают в ГУР, также могут использовать для прикрытия российских приграничных территорий, а не отправлять на Украину.

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Специалист допустил появление наиболее подготовленных бойцов КНДР в Брянской, Курской и Белгородской областях. По его оценке, это позволит перебросить часть российских подразделений на другие участки, в том числе туда, где ещё не создавалась буферная зона.

«Кроме того, у нас есть большие перспективы на Харьковском направлении. После освобождения той же Казачьей Лопани у нас появится прямая дорога на Харьков...» — подчеркнул военный эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

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Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что военнослужащие КНДР вместе с бойцами ВС РФ участвовали в освобождении Курской области. По его словам, северокорейские военные также помогали разминировать территорию и восстанавливать инфраструктуру.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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