Ким Чен Ын в телеграмме Путину отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил вклад Красной Армии в освобождение Кореи. Об этом он написал в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын связал память об освобождении страны с действиями советских военнослужащих. Они участвовали в борьбе против общего противника.

«Запечатлены яркие подвиги военнослужащих Красной Армии, которые доблестно сражались в священной борьбе против совместных врагов», — отмечается в телеграмме.

Лидер КНДР также назвал предметом гордости последовательное развитие отношений между Пхеньяном и Москвой. По словам Ким Чен Ына, совместные усилия двух стран создали надёжную основу для дальнейшего сотрудничества.

Ранее российский лидер Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направили Ким Чен Ыну поздравительные телеграммы. Поводом стала годовщина освобождения Кореи от японской оккупации. Путин назвал эту дату символом мужества и стойкости корейского народа. Он также отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли беспрецедентно высокого уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства. Медведев выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество укрепит безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поможет формированию многополярного миропорядка.