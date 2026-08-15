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15 августа, 17:40

Трамп выложил суровое фото с Ким Чен Ыном и заявил о «прекрасных отношениях»

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Truth Social

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Truth Social

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сложились отличные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующая публикация появилась в его социальной сети Truth Social.

Американский лидер сопроводил пост фотографией с главой КНДР. Он отметил, что на этом конкретном снимке оба выглядят недружелюбно, однако существует множество других кадров, где они улыбаются.

«Несмотря на недружелюбный вид на этой конкретной фотографии, есть множество, на которых мы улыбаемся. Ким Чен Ын и я отлично ладим», — написал Трамп.

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При этом ранее стало известно, что США и Китай считают денуклеаризацию КНДР общей целью. Об этом заявили в Белом доме по итогам визита Дональда Трампа в КНР. В американской администрации сообщили, что Трамп и Си Цзиньпин подтвердили единый подход к вопросу ядерного разоружения Северной Кореи.

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Юлия Сафиулина
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