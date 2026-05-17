Белый дом назвал денуклеаризацию КНДР общей целью США и Китая

Вашингтон и Пекин считают денуклеаризацию КНДР общей целью. Об этом заявили в Белом доме по итогам визита президента США Дональда Трампа в Китай.

В американской администрации сообщили, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили единый подход к вопросу ядерного разоружения Северной Кореи.

Заявление прозвучало на фоне переговоров двух лидеров в Пекине. Тема КНДР остаётся одной из ключевых для безопасности на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Между тем КНДР обновила положения, связанные с применением ядерного оружия. По данным южнокорейской разведки, новые нормы предусматривают возможность ядерного ответа даже в случае недееспособности лидера страны Ким Чен Ына. В документе также указано, что при угрозе системе управления ядерными силами со стороны враждебных сил удар должен быть нанесён автоматически и незамедлительно.

Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи американский лидер заявил о готовности Вашингтона развивать с Пекином взаимовыгодное деловое сотрудничество и назвал переговоры крайне продуктивными. Позднее он пригласил Си Цзиньпина посетить Белый дом 24 сентября.

Саммит сопровождался подчёркнуто тёплыми дипломатическими жестами: глава КНР поднял тост за здоровье Трампа, а стороны говорили о стремлении стабилизировать отношения. Однако в американской прессе итоги поездки оценили куда сдержаннее и даже заявили о провале Трампа.