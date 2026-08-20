Путин поздравил атомщиков с 81-летием отечественной атомной отрасли

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли с 81-й годовщиной создания отечественной атомной промышленности. Об этом глава государства сказал, открывая совещание по вопросам развития атомной энергетики.

«Сегодня исполняется 81 год создания отечественной атомной промышленности. Хочу поздравить всех ветеранов и сотрудников отрасли с этой знаменательной датой», — сказал Путин.

Отсчёт истории отечественной атомной промышленности ведётся с 20 августа 1945 года. Именно тогда были созданы Специальный комитет по использованию атомной энергии и Первое главное управление при Совнаркоме СССР.

Совещание по развитию атомной энергетики проходит 20 августа в режиме видеоконференции. Как ранее сообщал Кремль, в открытой части мероприятия также запланирован доклад генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин назвал Россию мировым лидером в атомной энергетике. По словам президента, более 80% проектов строительства АЭС на мировом рынке реализуются при участии «Росатома».