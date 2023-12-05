Физик-ядерщик отметил лидерство России в военных технологиях и области "мирного атома"

В ближайшие 10 лет Россия должна достичь мирового уровня в области фундаментальных исследований, чтобы сохранить самобытность страны, заявил физик-ядерщик Роман Королёв на дискуссионной площадке "Единой России" "Верю в Россию", которая проходит в Нижнем Новгороде. Он отметил, что российские учёные делают упор на высокие технологии.

"Веками Россию хотели захватить. Но теперь всё по-другому. Обеспечено лидерство в военных технологиях и мирном атоме. Уже сейчас есть разработки, до уровня которых нашим коллегам очень далеко. Мы нацелены на решение сложнейших стратегических задач", — заявил учёный, слова которого приводятся в телеграм-канале "Единой России".

Королёв отметил, что в 2020 году президент РФ Владимир Путин поддержал создание Национального центра физики и математики. По словам Королёва, благодаря этому за ближайшие 10 лет страна сможет достичь мирового уровня в области фундаментальных исследований, что позволит добиться суверенитета в технологическом развитии.