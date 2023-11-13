Медведев: России удалось избежать научной блокады и оттока ведущих учёных
Медведев заявил, что России удалось избежать массового оттока учёных за границу
России, вопреки санкционному давлению, удалось не допустить масштабного оттока учёных за границу, однако эта ситуация требует пристального внимания в дальнейшем. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на собрании президиума Совета при Президенте РФ науке и образованию.
"Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих учёных, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы. Хотя здесь тоже непросто, нужно максимально внимательно за этой сферой следить и принимать оперативные решения в случае необходимости", — отметил зампред Совбеза.
Он добавил, что противники России не оставляют попыток погрузить нашу страну в состояние длительной научной блокады. Однако у них не получилось в полной мере осуществить задуманное, тогда как РФ смогла существенно ослабить эффект санкций и продолжить развиваться — наша страна является одним из лидеров по абсолютным масштабам занятости населения в науке, а по количеству занятых научными исследованиями и разработками учёных Российская Федерация — пятая в мире.
"Россия остаётся одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке. По численности персонала, который отвечает за исследования и разработки, наша страна занимает пятое место в мире", — сообщил Медведев.
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А в июле президент России Владимир Путин выступил на форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Он заверил, что Россия будет идти только вперёд, призвал оперативно запустить обновлённую программу мегагрантов для учёных и предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных. Президент также подчеркнул, что ранее Россия покупала технологии за рубежом, как будто в супермаркете, но сейчас сделала выводы, и сегодня правительство, государственные и частные компании сделали немало для изменения ситуации.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев