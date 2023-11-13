Медведев: России удалось избежать научной блокады и оттока ведущих учёных

России, вопреки санкционному давлению, удалось не допустить масштабного оттока учёных за границу, однако эта ситуация требует пристального внимания в дальнейшем. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на собрании президиума Совета при Президенте РФ науке и образованию.

"Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих учёных, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы. Хотя здесь тоже непросто, нужно максимально внимательно за этой сферой следить и принимать оперативные решения в случае необходимости", — отметил зампред Совбеза.

Он добавил, что противники России не оставляют попыток погрузить нашу страну в состояние длительной научной блокады. Однако у них не получилось в полной мере осуществить задуманное, тогда как РФ смогла существенно ослабить эффект санкций и продолжить развиваться — наша страна является одним из лидеров по абсолютным масштабам занятости населения в науке, а по количеству занятых научными исследованиями и разработками учёных Российская Федерация — пятая в мире.