Только у нас: Путину доложили об уникальных российских ядерных реакторах

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что промышленная эксплуатация реакторов на быстрых нейтронах сегодня ведётся исключительно в России. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.

По словам руководителя госкорпорации, такие установки станут ключевым элементом нового технологического уклада в атомной энергетике четвёртого поколения. «Мы приступили к практической работе по созданию систем четвёртого поколения», — отметил Лихачев.

В качестве примера он привел проект «Прорыв», который реализуется в Северске Томской области. Там строится инновационная установка БРЕСТ-ОД-300, способная замкнуть ядерный топливный цикл.

Схема предполагает размещение на одной площадке сразу двух производств: переработки отработавшего топлива и фабрикации свежего. Это позволяет организовать полный цикл без вывоза материалов за пределы комплекса.

В планах госкорпорации — масштабировать данную технологию. Речь идёт о создании энергокомплексов гигаваттной мощности, где будут задействованы быстрые реакторы большой мощности.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание, посвящённое развитию атомной энергетики, приуроченное к 81-й годовщине отрасли. В ходе мероприятия глава государства заявил, что Россия является единственной страной в мире, обладающей компетенциями по всей технологической цепочке ядерной энергетики, и подчеркнул необходимость укрепления технологического лидерства в условиях высокой мировой конкуренции. В числе приоритетных задач были обозначены технологическая готовность к строительству АЭС, включая станции малой мощности, расширение их географии на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, а также обеспечение отрасли кадрами и топливом.