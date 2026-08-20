Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 14:33

Только у нас: Путину доложили об уникальных российских ядерных реакторах

Лихачёв: Промышленные реакторы на быстрых нейтронах есть только в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что промышленная эксплуатация реакторов на быстрых нейтронах сегодня ведётся исключительно в России. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.

По словам руководителя госкорпорации, такие установки станут ключевым элементом нового технологического уклада в атомной энергетике четвёртого поколения. «Мы приступили к практической работе по созданию систем четвёртого поколения», — отметил Лихачев.

В качестве примера он привел проект «Прорыв», который реализуется в Северске Томской области. Там строится инновационная установка БРЕСТ-ОД-300, способная замкнуть ядерный топливный цикл.

Схема предполагает размещение на одной площадке сразу двух производств: переработки отработавшего топлива и фабрикации свежего. Это позволяет организовать полный цикл без вывоза материалов за пределы комплекса.

В планах госкорпорации — масштабировать данную технологию. Речь идёт о создании энергокомплексов гигаваттной мощности, где будут задействованы быстрые реакторы большой мощности.

Путин указал на уникальный статус ядерной отрасли России
Путин указал на уникальный статус ядерной отрасли России

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание, посвящённое развитию атомной энергетики, приуроченное к 81-й годовщине отрасли. В ходе мероприятия глава государства заявил, что Россия является единственной страной в мире, обладающей компетенциями по всей технологической цепочке ядерной энергетики, и подчеркнул необходимость укрепления технологического лидерства в условиях высокой мировой конкуренции. В числе приоритетных задач были обозначены технологическая готовность к строительству АЭС, включая станции малой мощности, расширение их географии на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, а также обеспечение отрасли кадрами и топливом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar