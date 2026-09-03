Путин назвал российский госдолг одним из самых низких в мире

Россия сохраняет один из самых низких показателей государственного долга среди стран мира. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Он отметил, что федеральный бюджет России сейчас исполняется с дефицитом. При этом сложившуюся ситуацию президент не считает критичной.

Ранее Путин рассказал о «гипервсплеске» инфляции, которого Россия избежала благодаря ЦБ. По словам президента, этот показатель снизился до 6,3% в годовом выражении.