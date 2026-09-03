Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 07:11

Путин назвал российский госдолг одним из самых низких в мире

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия сохраняет один из самых низких показателей государственного долга среди стран мира. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Он отметил, что федеральный бюджет России сейчас исполняется с дефицитом. При этом сложившуюся ситуацию президент не считает критичной.

Внешний госдолг Украины достиг как минимум $6,7 тысячи на одного жителя
Внешний госдолг Украины достиг как минимум $6,7 тысячи на одного жителя

Ранее Путин рассказал о «гипервсплеске» инфляции, которого Россия избежала благодаря ЦБ. По словам президента, этот показатель снизился до 6,3% в годовом выражении.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Экономика РФ
  • Экономика
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar