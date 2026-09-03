Путин рассказал о «гипервсплеске» инфляции, которого Россия избежала благодаря ЦБ

Угрозу резкого ускорения инфляции удалось предотвратить благодаря мерам Центрального банка и правительства. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя снижение инвестиционной активности.

Сокращение инвестиций в последнее время президент связал с целым рядом факторов. Одной из основных причин он назвал проводимую регулятором и правительством политику, направленную на сдерживание роста цен. По словам Путина, приоритетом для экономической политики стало подавление инфляции.

«Мы не могли допустить никакого гипервсплеска. Такая угроза была», — сказал он.

Сейчас показатель в годовом выражении составляет 6,3%. Путин отметил, что поставленная цель по снижению инфляции достигается.

Ранее президент России Владимир Путин поручил испытать на Дальнем Востоке перевозку гражданских грузов беспилотниками на малых высотах. Основой для новой системы должны стать автономные беспилотные комплексы, предназначенные для наземных, морских и воздушных перевозок. Особую востребованность такой транспорт, по словам Путина, может получить в Арктике и на Дальнем Востоке, включая удалённые и труднодоступные территории.