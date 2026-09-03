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Регион
Опубликовано 3 сентября, 06:56

Путин рассказал о «гипервсплеске» инфляции, которого Россия избежала благодаря ЦБ

Путин: Инфляция в России снизилась до 6,3% в годовом выражении

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Угрозу резкого ускорения инфляции удалось предотвратить благодаря мерам Центрального банка и правительства. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя снижение инвестиционной активности.

Сокращение инвестиций в последнее время президент связал с целым рядом факторов. Одной из основных причин он назвал проводимую регулятором и правительством политику, направленную на сдерживание роста цен. По словам Путина, приоритетом для экономической политики стало подавление инфляции.

«Мы не могли допустить никакого гипервсплеска. Такая угроза была», — сказал он.

Сейчас показатель в годовом выражении составляет 6,3%. Путин отметил, что поставленная цель по снижению инфляции достигается.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил испытать на Дальнем Востоке перевозку гражданских грузов беспилотниками на малых высотах. Основой для новой системы должны стать автономные беспилотные комплексы, предназначенные для наземных, морских и воздушных перевозок. Особую востребованность такой транспорт, по словам Путина, может получить в Арктике и на Дальнем Востоке, включая удалённые и труднодоступные территории.

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Милена Скрипальщикова
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