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Опубликовано 3 сентября, 06:41

Нефть, газ и золото: Путин раскрыл планы по масштабному расширению добычи в РФ

Путин заявил о расширении добычи ископаемых на востоке и севере России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

На пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин объявил о планах по дальнейшему освоению минерально-сырьевой базы в северных и восточных регионах России. Глава государства подчеркнул, что такой подход необходим для обеспечения индустриального прогресса и формирования передовых отраслей экономики.

Путин раскрыл планы по масштабному расширению добычи в РФ. Видео © Life.ru

Власти намерены наращивать объемы добычи различных ресурсов, включая углеводороды, золото и редкоземельные металлы. При этом лидер страны уточнил, что процесс будет идти «с использованием чистых технологий», которые уже внедряют многие современные предприятия.

Расширение геологоразведочных работ и запуск новых сырьевых центров приносят ощутимые результаты уже сейчас. В качестве примеров глава государства привел разработку медного месторождения «Удокан» и добычу коксующегося угля на «Эльге».

Кроме того, активно функционируют производства свинцово-цинкового сырья в Бурятии. В строй также введено множество других комплексов мирового уровня, специализирующихся на извлечении медных, железных и золотых руд.

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Ранее Владимир Путин призвал устранить административные барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. На пленарной сессии ВЭФ президент подчеркнул, что налоговые льготы теряют смысл при одновременном усилении контроля, и поручил ведомствам и властям сократить дублирующие проверки и бюрократические процедуры.

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Оксана Попова
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