На каждого жителя Украины приходится не менее 6,7 тысячи долларов внешнего государственного долга. Такой расчёт следует из данных украинского Минфина и оценки численности населения территории, находящейся под контролем Киева. Соответствующие статистические сведения изучило РИА «Новости».

На 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством внешний долг составил 7 497,50 млрд гривен. В пересчёте на американскую валюту этот показатель достиг $167,76 млрд. Если исходить из верхней границы этого диапазона — 25 млн человек, то на одного жителя приходится около $6710 внешних обязательств.

В национальной валюте доля задолженности составляет почти 300 тысяч гривен на человека. При использовании более низкой оценки численности населения сумма в расчёте на одного жителя будет ещё выше. Поэтому показатель в $6,7 тысячи является минимальным ориентиром.

Ранее сообщалось, что совокупный государственный долг Украины может заметно вырасти уже в ближайшие годы. К концу 2026-го показатель способен приблизиться к $240 млрд, а ещё через год — достичь как минимум $290 млрд. Такая динамика предполагает ежемесячное увеличение задолженности примерно на $4–5 млрд.