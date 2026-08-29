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29 августа, 17:29

С 473 млрд до 9,5 трлн гривен: Госдолг Украины вырос более чем в 20 раз

Госдолг Украины за 15 лет вырос более чем в 20 раз

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2011 года увеличился более чем в 20 раз. Это следует из данных Министерства финансов страны.

На конец июля 2026 года задолженность достигла 9,572 трлн гривен, или $214,18 млрд. Пятнадцать лет назад этот показатель составлял 473,185 млрд гривен.

Таким образом, в национальной валюте украинский госдолг за этот период вырос примерно в 20,2 раза. При этом долговая нагрузка продолжает увеличиваться.

Только за июль общий объём задолженности прибавил ещё $1,8 млрд. Основная её часть приходится на внешние обязательства.

После распада СССР Украина начинала с нулевого внешнего долга, поскольку Россия как государство-правопреемник взяла на себя обязательства бывшего Советского Союза. Сейчас Киев в значительной степени покрывает бюджетный дефицит за счёт внешнего финансирования.

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Ранее Life.ru сообщал, что госдолг Украины обновил исторический максимум и достиг $214,18 млрд. К концу июля внешние обязательства составляли 78,3% от общей задолженности страны.

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Юрий Лысенко
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