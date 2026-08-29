«Полное внешнее управление»: В МИД раскрыли, в чьих руках находится власть на Украине
Галузин заявил о фактическом внешнем управлении Украиной со стороны Запада
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Западные государства фактически контролируют каждый шаг киевских властей и обеспечивают их ресурсами, считает заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Такую оценку дипломат дал в интервью РИА «Новости».
По словам замглавы МИД, поддержка со стороны зарубежных спонсоров привела к тому, что Украина, по его мнению, утратила возможность самостоятельно определять свою политику.
«Западные спонсоры фактически осуществляют внешнее управление подконтрольными Киеву территориями», — заявил Галузин.
Дипломат также обвинил западные страны в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта. По его оценке, сложившуюся ситуацию они используют как инструмент для нанесения ущерба России.
Накануне Галузин также говорил о попытках Киева и его союзников затянуть противостояние. 28 августа Life.ru писал, что в МИД предупредили о последствиях попыток помешать России выполнить задачи СВО, отметив при этом готовность Москвы к переговорному урегулированию.
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