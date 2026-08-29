Западные государства фактически контролируют каждый шаг киевских властей и обеспечивают их ресурсами, считает заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Такую оценку дипломат дал в интервью РИА «Новости».

По словам замглавы МИД, поддержка со стороны зарубежных спонсоров привела к тому, что Украина, по его мнению, утратила возможность самостоятельно определять свою политику.

«Западные спонсоры фактически осуществляют внешнее управление подконтрольными Киеву территориями», — заявил Галузин.

Дипломат также обвинил западные страны в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта. По его оценке, сложившуюся ситуацию они используют как инструмент для нанесения ущерба России.

Накануне Галузин также говорил о попытках Киева и его союзников затянуть противостояние. 28 августа Life.ru писал, что в МИД предупредили о последствиях попыток помешать России выполнить задачи СВО, отметив при этом готовность Москвы к переговорному урегулированию.