«Меньше нельзя»: Буданов* назвал минимальный ежемесячный план мобилизации на Украине

Украина не сможет снизить ежемесячные темпы мобилизации, несмотря на напряжённость в обществе. Для сохранения нынешнего положения необходимо призывать минимум 30 тысяч человек в месяц, заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в эфире телемарафона «Единые новости».

«К сожалению, надо принимать это таким, как оно есть. Мы не сможем по-другому. Надо решиться и честно это сказать. Нельзя мобилизовать меньше 30 тыс. человек в месяц. Это минимальное необходимое количество для поддержания того, что есть», — ответил он.

Серьёзных изменений он не ожидает и после назначения Евгения Хмары новым министром обороны Украины. Даже если власти пересмотрят сам механизм призыва, необходимое количество мобилизованных останется прежним.

Буданов* признал, что вместе с этим сохранится и число недовольных. По его словам, новые подходы к мобилизации сами по себе не меняют потребности армии в пополнении.

Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр допустила, что в стране могут ввести принудительную мобилизацию женщин. По её словам, окончательное решение будет зависеть от потребностей армии. Точку в этом вопросе должен поставить Генеральный штаб ВСУ. Экс-чиновница отметила, что боевые действия длятся долго, поэтому категории подлежащих призыву могут расширяться. Она добавила, что украинское общество должно быть готово к различным потребностям Вооружённых сил.

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