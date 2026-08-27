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27 августа, 16:30

Мобилизация без исключений: В Киеве допустили призыв украинок по решению Генштаба

Маляр допустила принудительную мобилизацию женщин на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр допустила введение принудительной мобилизации женщин. По её словам, окончательное решение будет зависеть от потребностей украинской армии.

Экс-чиновница считает, что точку в этом вопросе должен поставить Генштаб ВСУ. Необходимость расширить категории подлежащих призыву может возникнуть по мере продолжения боевых действий.

«Генеральный штаб поставит точку в вопросе принудительной мобилизации женщин. Когда война длится так долго, мы должны быть готовы к тому, что в Вооружённых силах могут возникать различные потребности», – объяснила Маляр.

Таким образом, возможность обязательного призыва украинок она напрямую связала с запросом военного командования. Пока Маляр не уточнила, при каких именно кадровых потребностях Генштаб может выступить с такой инициативой.

«Это довольно странно»: Буданов* неожиданно высказался о мобилизации женщин на Украине
«Это довольно странно»: Буданов* неожиданно высказался о мобилизации женщин на Украине

20 августа Life.ru писал, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников выступил за мобилизацию женщин в ВСУ. По его мнению, такой шаг позволил бы вдвое увеличить мобилизационный ресурс, а часть украинок можно было бы направить на тыловые должности.

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Полина Никифорова
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