«Это довольно странно»: Буданов* неожиданно высказался о мобилизации женщин на Украине

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что на нынешнем этапе власти не видят необходимости в мобилизации женщин. По его словам, призывать их в армию было бы нелогично, пока не исчерпан мобилизационный ресурс среди мужчин.

«Как можно мобилизовать женщин, когда не мобилизованы все мужчины, например? Это довольно странно», — сказал Буданов* журналистам, комментируя призывы расширить мобилизацию.

По данным «Страны.ua», таким образом он отреагировал на дискуссию о возможном привлечении женщин к обязательной службе.

Ранее за мобилизацию женщин в ВСУ выступил бывший министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что такой шаг позволил бы вдвое увеличить мобилизационный ресурс страны. Резников также отметил, что женщины могли бы занимать часть тыловых должностей, что позволило бы переводить больше мужчин ближе к фронту.

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