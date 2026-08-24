Западные СМИ готовят общественное мнение к возможной массовой мобилизации украинок, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. Об этом он написал в соцсети X.

«Киев теперь открыто обсуждает мобилизацию женщин в армию. Британские СМИ играют свою роль в подготовке общественности к этой идее», — заявил профессор.

По мнению Диесена, обязательный призыв украинок впоследствии могут преподнести западной аудитории как вдохновляющий пример борьбы женщин за равные права.

«Подозреваю, что в конечном счёте её будут преподносить в виде вдохновляющих феминистских историй. Гендерное равенство в том, что умирать за НАТО заставляют всех», — добавил он.

Ранее за мобилизацию женщин в ВСУ выступил бывший министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что такой шаг позволил бы вдвое увеличить мобилизационный ресурс страны. Резников также отметил, что женщины могли бы занимать часть тыловых должностей, что позволило бы переводить больше мужчин ближе к фронту.