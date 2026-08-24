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24 августа, 00:51

Мендель предупредила о гражданском конфликте из-за мобилизации молодёжи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Снижение мобилизационного возраста на Украине способно привести к серьёзным последствиям и спровоцировать внутренний конфликт. Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

По словам Мендель, призыв молодых людей вызовет более острую реакцию в украинском обществе, чем обсуждение мобилизации женщин. Она считает, что такой шаг способен запустить постепенное развитие гражданского конфликта.

«Украинцы не отдадут своих детей на войну просто так», — отметила она.

Мендель также считает, что изменение правил призыва отразится на ходе конфликта и политических настроениях внутри страны. По её словам, уровень демотивации и пессимизма в украинском обществе уже достиг максимальных значений.

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Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил о возможном пересмотре мобилизационного возраста. По его словам, власти обсуждают новые меры призыва и готовят несколько радикальных решений. Конкретные возрастные рамки и сроки их введения депутат не назвал.

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Лия Мурадьян
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