Депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлик призвал публично вешать трупы расстрелянных уклонистов на площадях. Соответствующее заявление он сделал после того, как житель Львова зарезал сотрудника ТЦК и напал на полицейского.

«Вчерашний нападающий не должен был быть ранен в ногу. Он должен был быть застрелен как вражеский элемент. А его труп должен быть подвешен на площади», — заявил украинский политик у себя в соцсетях.

По его словам, после инцидента жизнь нападавшего значительно не изменится, за исключением того, что в тюрьме он сможет наслаждаться мыслью о том, что он смог избежать мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Напомним, на улице Бандеры во Львове мужчина зарезал сотрудница ТЦК, после чего был застрелен и скончался на месте инцидента. Во время проверки документов 25-летний местный житель нанёс смертельный удар ножом сотруднику территориального центра комплектования. От полученного ранения в шею военком скончался в карете скорой помощи, несмотря на попытки врачей реанимировать его. После нападения на военкома мужчина с ножом в руках бросился на полицейского, находившегося на месте событий. Правоохранитель применил огнестрельное оружие.