Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 00:08

Депутат Хмельницкого облсовета призвал вывешивать трупы уклонистов на площадях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Dmr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Dmr

Депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлик призвал публично вешать трупы расстрелянных уклонистов на площадях. Соответствующее заявление он сделал после того, как житель Львова зарезал сотрудника ТЦК и напал на полицейского.

«Вчерашний нападающий не должен был быть ранен в ногу. Он должен был быть застрелен как вражеский элемент. А его труп должен быть подвешен на площади», — заявил украинский политик у себя в соцсетях.

По его словам, после инцидента жизнь нападавшего значительно не изменится, за исключением того, что в тюрьме он сможет наслаждаться мыслью о том, что он смог избежать мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Эпичное фиаско: Во Львове военкомы опозорились, пытаясь ворваться в подъезд за ухилянтом
Эпичное фиаско: Во Львове военкомы опозорились, пытаясь ворваться в подъезд за ухилянтом

Напомним, на улице Бандеры во Львове мужчина зарезал сотрудница ТЦК, после чего был застрелен и скончался на месте инцидента. Во время проверки документов 25-летний местный житель нанёс смертельный удар ножом сотруднику территориального центра комплектования. От полученного ранения в шею военком скончался в карете скорой помощи, несмотря на попытки врачей реанимировать его. После нападения на военкома мужчина с ножом в руках бросился на полицейского, находившегося на месте событий. Правоохранитель применил огнестрельное оружие.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar