Мужчина зарезал сотрудника ТЦК и получил пулю на улице Бандеры во Львове

Вечером в пятницу, 21 августа, на улице Бандеры во Львове мужчина зарезал сотрудница ТЦК, после чего был застрелен и скончался на месте инцидента. Об этом сообщают местные СМИ.

Мужчина зарезал сотрудника ТЦК и получил пулю во Львове. Видео © Telegram / Львівич | Новини

Во время проверки документов 25-летний местный житель нанёс смертельный удар ножом сотруднику территориального центра комплектования. От полученного ранения в шею военком скончался в карете скорой помощи, несмотря на попытки врачей реанимировать его.

После нападения на военкома мужчина с ножом в руках бросился на полицейского, находившегося на месте событий. Правоохранитель применил огнестрельное оружие, чтобы остановить нападавшего.

Ранее в Одесской области женщина выгнала из мини-маркета сотрудников территориального центра комплектования. Они пытались мобилизовать находившегося там мужчину. Информация о задержаниях и пострадавших отсутствует. Как завершился эпизод для мужчины, также не уточняется.