В Луцке 30 человек избили сотрудников ТЦК и разгромили их «бусик»

В Луцке около 30 человек напали на сотрудников территориального центра комплектования и разгромили их служебную машину. В результате драки пострадали двое военнослужащих ТЦК. Об инциденте рассказала представитель Волынского областного военкомата Дарья Стельмащук.

Видео © Telegram/Волинь

Конфликт начался вечером 20 августа у авторынка. Сотрудники ТЦК остановили автомобиль для проверки документов, однако водитель отказался их предъявлять и уехал. Следом за ним отправился полицейский экипаж. Через несколько минут мужчина бросил машину на светофоре и попытался скрыться среди жилых домов.

После этого к месту подъехавших силовиков собралась группа примерно из 30 человек. Началась массовая стычка — сотрудников полиции и ТЦК били руками и различными предметами. Один из участников бросал в военкомов осколки стекла.

Двое военнослужащих получили многочисленные синяки и ссадины. Служебный автомобиль ТЦК практически разгромили: выбили все стёкла и фары, повредили шины. Из салона также пропали радиостанция, бодикамера и ключи от машины. Одну из участниц конфликта задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители устанавливают остальных причастных и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал о другом нападении на сотрудников ТЦК в Волынской области. 12 августа в Нововолынске мужчина с ножом набросился на группу оповещения военкомата: один военнослужащий получил тяжёлое ранение живота, второй травмировал руку. Нападавшего задержали.