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21 августа, 21:20

В Одесской области женщина не дала людоловам мобилизовать мужчину в мини-маркете

Обложка © Telegram / Политика Страны

Обложка © Telegram / Политика Страны

В Одесской области женщина выгнала из мини-маркета сотрудников территориального центра комплектования. Они пытались мобилизовать находившегося там мужчину, сообщило издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

Смелая женщина выставила сотрудников ТЦК из магазина. Видео © Telegram / Политика Страны

Информация о задержаниях и пострадавших отсутствует. Как завершился эпизод для мужчины, издание также не уточняет.

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Ранее около 30 человек напали на сотрудников полиции и ТЦК в Луцке. Конфликт начался вечером 20 августа возле авторынка после проверки документов у водителя. Мужчина отказался показать документы, уехал, а затем бросил автомобиль на светофоре и попытался скрыться. После прибытия силовиков вокруг них собралась группа людей. Участники стычки били сотрудников руками и различными предметами, а один из нападавших бросал осколки стекла. Двое военнослужащих ТЦК получили синяки и ссадины. Нападавшие разбили стёкла и фары служебного микроавтобуса, а также повредили его шины.

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Антон Голыбин
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