В Одесской области женщина не дала людоловам мобилизовать мужчину в мини-маркете
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В Одесской области женщина выгнала из мини-маркета сотрудников территориального центра комплектования. Они пытались мобилизовать находившегося там мужчину, сообщило издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.
Смелая женщина выставила сотрудников ТЦК из магазина. Видео © Telegram / Политика Страны
Информация о задержаниях и пострадавших отсутствует. Как завершился эпизод для мужчины, издание также не уточняет.
Ранее около 30 человек напали на сотрудников полиции и ТЦК в Луцке. Конфликт начался вечером 20 августа возле авторынка после проверки документов у водителя. Мужчина отказался показать документы, уехал, а затем бросил автомобиль на светофоре и попытался скрыться. После прибытия силовиков вокруг них собралась группа людей. Участники стычки били сотрудников руками и различными предметами, а один из нападавших бросал осколки стекла. Двое военнослужащих ТЦК получили синяки и ссадины. Нападавшие разбили стёкла и фары служебного микроавтобуса, а также повредили его шины.
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