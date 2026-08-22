В Одесской области женщина не дала людоловам мобилизовать мужчину в мини-маркете

Ранее около 30 человек напали на сотрудников полиции и ТЦК в Луцке. Конфликт начался вечером 20 августа возле авторынка после проверки документов у водителя. Мужчина отказался показать документы, уехал, а затем бросил автомобиль на светофоре и попытался скрыться. После прибытия силовиков вокруг них собралась группа людей. Участники стычки били сотрудников руками и различными предметами, а один из нападавших бросал осколки стекла. Двое военнослужащих ТЦК получили синяки и ссадины. Нападавшие разбили стёкла и фары служебного микроавтобуса, а также повредили его шины.