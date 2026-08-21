Эпичное фиаско: Во Львове военкомы опозорились, пытаясь ворваться в подъезд за ухилянтом

Очередной курьёзный случай с участием сотрудников ТЦК случился во Львове. Военкомы и сотрудники полиции погнались за парнем, но тот оказался проворнее — успел забежать в подъезд и захлопнуть дверь.

Чувствуя, что добыча уходит, команда «оповещения» толпой навалилась на дверную ручку. Видео © Telegram / УНИАН

Чувствуя, что добыча уходит, команда «оповещения» толпой навалилась на дверную ручку. Увы, все их усилия привели лишь к тому, что ручка осталась у них в руках. Дверь так и не открылась. Кто теперь будет платить за ремонт — вопрос риторический.

Этот эпизод уже ставят в один ряд с легендарной историей из Одессы, где сотрудники ТЦК штурмовали калитку, которую надо было просто потянуть на себя. Украинские военкомы, как видно, продолжают радовать народ своей сообразительностью.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о мобилизации единственного опекуна 17-летней девушки-сироты в Днепропетровской области. По его словам, мужчину доставили в ТЦК, а затем отправили на полигон, несмотря на попытку несовершеннолетней предоставить документы об опекунстве.