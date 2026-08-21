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21 августа, 12:38

Эпичное фиаско: Во Львове военкомы опозорились, пытаясь ворваться в подъезд за ухилянтом

Во Львове сотрудники ТЦК опозорились, пытаясь ворваться в подъезд за уклонистом

Очередной курьёзный случай с участием сотрудников ТЦК случился во Львове. Военкомы и сотрудники полиции погнались за парнем, но тот оказался проворнее — успел забежать в подъезд и захлопнуть дверь.

Чувствуя, что добыча уходит, команда «оповещения» толпой навалилась на дверную ручку. Видео © Telegram / УНИАН

Чувствуя, что добыча уходит, команда «оповещения» толпой навалилась на дверную ручку. Увы, все их усилия привели лишь к тому, что ручка осталась у них в руках. Дверь так и не открылась. Кто теперь будет платить за ремонт — вопрос риторический.

Этот эпизод уже ставят в один ряд с легендарной историей из Одессы, где сотрудники ТЦК штурмовали калитку, которую надо было просто потянуть на себя. Украинские военкомы, как видно, продолжают радовать народ своей сообразительностью.

Сотрудник ТЦК извинился перед 13-летним мальчиком за нападение в Одессе
Сотрудник ТЦК извинился перед 13-летним мальчиком за нападение в Одессе

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о мобилизации единственного опекуна 17-летней девушки-сироты в Днепропетровской области. По его словам, мужчину доставили в ТЦК, а затем отправили на полигон, несмотря на попытку несовершеннолетней предоставить документы об опекунстве.

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Обложка © Telegram / УНИАН

Наталья Демьянова
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