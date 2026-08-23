В Раде заявили о радикальных мерах и изменении возраста мобилизации на Украине

Мобилизационный возраст могут изменить в рамках новых мер призыва. Такие решения обсуждают на Украине, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По словам депутата, власти готовят ряд радикальных мер. Он не назвал конкретные параметры и сроки, отметив, что подробности объявят позднее.

«Там уже идут разговоры, и, насколько я знаю, некоторые вещи меняются в призывном возрасте», — сказал Костенко в одном из эфиров, фрагмент которого публикует издание «Инсайдер».

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года. Изначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет. В апреле 2024 года нижнюю возрастную границу снизили до 25 лет, а в мае власти ужесточили правила мобилизации.

Тем временем в Волынской области мужчин направляют на мобилизационные процедуры сразу после пересечения границы с Белоруссией. О таких случаях на заседании парламентской комиссии рассказала представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Екатерина Шкльода. Речь шла о гражданах, которые возвращаются через гуманитарный коридор Мокраны — Доманово. Некоторые из них ещё не состоят на воинском учёте. Шкльода заявила, что сначала гражданин должен пройти эту процедуру по месту проживания, а затем власти могут решать вопрос о призыве. Практику мобилизации непосредственно после пересечения границы она назвала незаконной.