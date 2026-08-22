Вернулся на Украину — и сразу в ТЦК: На Волыни новая тактика мобилизации

На Волыни мужчин начали мобилизовывать сразу после пересечения границы с Белоруссией, хотя некоторые из них ещё даже не состоят на воинском учёте. О таких случаях сообщила представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в регионе Екатерина Шкльода на заседании парламентской комиссии. Запись её выступления опубликовал депутат Рады Алексей Гончаренко*.

Речь идёт о гражданах, которые возвращаются на Украину через гуманитарный коридор Мокраны — Доманово. Этот маршрут используется в том числе людьми, прибывающими из России и с территорий, которые Киев считает оккупированными.

По её словам, часть возвращающихся ещё не поставлена на воинский учёт. В таком случае гражданин сначала должен пройти эту процедуру в районном или городском ТЦК по месту фактического проживания, а уже затем может решаться вопрос о его призыве.

Шкльода назвала практику мобилизации непосредственно после прохождения границы незаконной. Она также предупредила, что подобные случаи могут отбивать у находящихся за пределами страны украинцев желание возвращаться домой.

Заседание проходило в Луцке в рамках работы временной следственной комиссии Верховной рады, изучающей возможные нарушения законодательства при мобилизации. Гончаренко сообщил, что депутаты разбирали сразу несколько эпизодов на Волыни, включая случаи призыва мужчин с отсрочкой и исключённых с воинского учёта.

Ранее Life.ru писал, что с начала 2026 года украинские ТЦК передали полиции данные более чем о 1,5 млн предполагаемых уклонистов. Волынская область оказалась среди регионов, где зарегистрировано наибольшее количество уголовных производств, связанных с уклонением от мобилизации.

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