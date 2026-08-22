«Старше 40 — в штурм»: Пленный боец ВСУ раскрыл «возрастную» тактику мобилизации
Пленный боец ВСУ Немченко: Мобилизованных старше 40 лет отправляют в штурмовики
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Мобилизованных украинцев старше 40 лет могут направлять в штурмовые подразделения, тогда как более молодых распределяют в войска беспилотных систем. Об этом РИА «Новости» заявил пленный военнослужащий ВСУ Юрий Немченко.
По его словам, с такой практикой он столкнулся в распределительном центре в Павлограде Днепропетровской области.
«А на штурм — таких, как я, по 40 лет и старше», — рассказал Немченко.
Он утверждает, что более молодых мобилизованных преимущественно отбирали для службы в подразделениях беспилотников.
Ранее пленный украинский военнослужащий Виталий Табунщиков заявил, что в Одессе мобилизовали мужчину с открытой формой туберкулёза. По его словам, тот предъявлял результаты флюорографии, подтверждавшие заболевание, однако его всё равно отправили на службу.
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