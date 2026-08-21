Пленный боец ВСУ: На Украине мобилизуют больных открытой формой туберкулёза

Украинский военнослужащий Виталий Табунщиков, попавший в плен, рассказал о случае принудительной мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ) человека с открытой формой туберкулёза, несмотря на наличие медицинских документов. По его словам, в начале июня 2025 года в Одессе был мобилизован Сергей Козирядский, сын его сожительницы. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Ему (Козирядскому. — Прим. Life.ru) сказали, что отправят его во Львов в «учебку», но отправили в Днепр. У него туберкулёз открытой формы, и он показывал результаты флюрографии, но всё равно его забрали», — поведал Табунщиков.

Он также добавил, что старший сын сожительницы был задержан военкоматом в торговом центре Одессы ещё в 2023 году. После двух месяцев пребывания в учебной части связь с ним оборвалась, и его дальнейшая судьба остаётся неизвестной.

Ранее попавший в плен военнослужащий ВСУ Юрий Немченко рассказал, что украинским мобилизованным в учебных центрах заранее говорят о тяжёлых перспективах на фронте. По его словам, инструкторы предупреждали новобранцев, что после подготовки их ждёт участие в боевых действиях с высоким риском для жизни.