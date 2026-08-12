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12 августа, 14:25

«Долгосрочные» пленные ВСУ с весны 2022 года попали в список на обмен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В список на обмен с Украиной вошли военнопленные, находящиеся в плену с первых месяцев СВО. Среди них — Олег Бирин (в плену с 21 марта 2022 года), Дмитрий Клусенко (с 18 мая 2022 года) и Геннадий Труфин, попавший в плен в Мариуполе 12 апреля 2022 года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«В список на обмен вошли украинские военные, находящиеся в плену с весны 2022 года», — сказала она.

По данным открытой базы WarTears, эти военные ВСУ считаются «долгосрочными» — они провели в плену более четырёх лет. Сам факт их включения в список на обмен стал важным гуманитарным сигналом, а также политическим жестом, поскольку речь идёт об одних из первых пленных с начала спецоперации.

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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Россия в течение последнего месяца передала Украине три варианта списков для обмена, но Киев отказался забрать 224 своих граждан. По её словам, речь идёт об украинцах, осуждённых в России за преступления на её территории. По словам омбудсмена, список из 224 человек уже согласован, и российская сторона готова передать их Киеву. Однако ответа от Незалежной пока нет.

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Наталья Афонина
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