Лантратова заявила об отказе Киева забирать 224 своих граждан по обмену

Россия в течение последнего месяца передала Украине три варианта списков для обмена, однако Киев не согласился забрать 224 своих граждан. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, речь идёт о гражданах Украины, осуждённых в России за совершённые на её территории преступления. Лантратова утверждает, что список из 224 человек уже согласован и российская сторона готова передать их Киеву.

«Мы готовы отдать их хоть завтра утром — ради одного: чтобы забрать своих. Тех, кто с 2014 года, с 2022 года из ДНР, ЛНР, из Крыма ждёт возвращения долгие годы», — сказала она.

Лантратова заявила, что украинская сторона отказывается принимать этих людей.

В 2026 году Россия и Украина провели серию обменов военнопленными, подтверждающих продолжение гуманитарных контактов на фоне конфликта. В последний раз стороны проводили обмен пленными 26 июня — тогда домой вернулись 160 россиян, и столько же украинцев отправились на родину. А 16 июля был обмен телами военных: российской стороне удалось вернуть останки 31 защитника. Украинской же стороне передали 501 тело павших военнослужащих.