Россия предложила Украине обменять Залужного
В списке украинцев, которых Россия предлагает обменять Киеву, есть В. Залужный
Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka
В списке украинцев, которых Россия предлагает обменять Киеву, обнаружена фамилия бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Среди кандидатов на обмен есть его однофамилец Виталий Залужный.
Фото © Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ
Согласно открытым данным, Залужный — младший сержант танковой бригады, был взят в плен в Мариуполе в мае 2022 года. Добровольно вступил в ряды нацбата «Азов»*.
Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия в течение последнего месяца передала Украине три варианта списков для обмена, однако Киев не согласился забрать своих граждан. Омбудсмен утверждает, что список из 224 человек уже согласован и российская сторона готова передать их Киеву «хоть завтра утром».
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* Признана террористической организацией и запрещена в России.