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Регион
12 августа, 12:56

Россия предложила Украине обменять Залужного

В списке украинцев, которых Россия предлагает обменять Киеву, есть В. Залужный

Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

В списке украинцев, которых Россия предлагает обменять Киеву, обнаружена фамилия бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Среди кандидатов на обмен есть его однофамилец Виталий Залужный.

Фото © Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ

Фото © Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ

Согласно открытым данным, Залужный — младший сержант танковой бригады, был взят в плен в Мариуполе в мае 2022 года. Добровольно вступил в ряды нацбата «Азов»*.

Опубликован полный список 224 украинцев, которых Киев отказывается обменивать
Опубликован полный список 224 украинцев, которых Киев отказывается обменивать

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия в течение последнего месяца передала Украине три варианта списков для обмена, однако Киев не согласился забрать своих граждан. Омбудсмен утверждает, что список из 224 человек уже согласован и российская сторона готова передать их Киеву «хоть завтра утром».

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* Признана террористической организацией и запрещена в России.

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Александра Вишнякова
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