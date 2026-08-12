Россия предложила Украине обменять Залужного

В списке украинцев, которых Россия предлагает обменять Киеву, обнаружена фамилия бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Среди кандидатов на обмен есть его однофамилец Виталий Залужный.

Фото © Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ

Согласно открытым данным, Залужный — младший сержант танковой бригады, был взят в плен в Мариуполе в мае 2022 года. Добровольно вступил в ряды нацбата «Азов»*.

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