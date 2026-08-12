Опубликован полный список 224 украинцев, которых Киев отказывается обменивать
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала полный список 224 украинцев, которых Россия в течение последнего месяца предлагала передать Украине в рамках обмена. Однако от Киева ответа не было.
Речь идёт о гражданах Незалежной, осуждённых в России за совершённые на её территории преступления.
Лантратова утверждает, что список из 224 человек уже согласован и российская сторона готова передать их Киеву «хоть завтра утром».
При этом в последний раз стороны проводили обмен пленными 26 июня по формуле 160 на 160. А 16 июля был обмен телами военных: российской стороне удалось вернуть останки 31 защитника. Украинской же стороне передали 501 тело павших военнослужащих.
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