Опубликован полный список 224 украинцев, которых Киев отказывается обменивать

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала полный список 224 украинцев, которых Россия в течение последнего месяца предлагала передать Украине в рамках обмена. Однако от Киева ответа не было.

Речь идёт о гражданах Незалежной, осуждённых в России за совершённые на её территории преступления.

При этом в последний раз стороны проводили обмен пленными 26 июня по формуле 160 на 160. А 16 июля был обмен телами военных: российской стороне удалось вернуть останки 31 защитника. Украинской же стороне передали 501 тело павших военнослужащих.