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12 августа, 12:50
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Опубликован полный список 224 украинцев, которых Киев отказывается обменивать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала полный список 224 украинцев, которых Россия в течение последнего месяца предлагала передать Украине в рамках обмена. Однако от Киева ответа не было.

Речь идёт о гражданах Незалежной, осуждённых в России за совершённые на её территории преступления.

Лантратова утверждает, что список из 224 человек уже согласован и российская сторона готова передать их Киеву «хоть завтра утром».

Статистика обмена телами погибших военных вызывает шок на Украине
Статистика обмена телами погибших военных вызывает шок на Украине

При этом в последний раз стороны проводили обмен пленными 26 июня по формуле 160 на 160. А 16 июля был обмен телами военных: российской стороне удалось вернуть останки 31 защитника. Украинской же стороне передали 501 тело павших военнослужащих.

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Александра Вишнякова
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