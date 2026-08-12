Россия предложила включить в обмен осуждённого бойца полка «Азов*» Дмитрия Клусенко. Это следует из опубликованного сегодня списка пленных.

Пленный родился 19 мая 2002 года рождения, числится в файле под номером 90. Согласно информации из списка, он является военнослужащим подразделения Национальной гвардии Украины «Азов*» и сдался в плен 18 мая 2022 года после выхода группы ВСУ с территории завода «Азовсталь».

Позднее российский суд признал его виновным и назначил наказание в виде 22 лет и 2 месяцев лишения свободы за стрельбу по мирным жителям по миномётам.

В ходе освобождения Мариуполя комбинат «Азовсталь» стал последним укрепрайоном украинских формирований, включая нацбатальон «Азов»*. Российские войска и подразделения ДНР взяли предприятие в плотное кольцо, методично подавляя огневые точки и подземные коммуникации. С 16 мая 2022 года началась сдача в плен блокированных на заводе боевиков; всего, по данным Минобороны РФ, за период сдачи сложили оружие свыше 2,4 тысячи человек. 20 мая 2022 года «Азовсталь» полностью перешёл под контроль российских сил, что ознаменовало полное освобождение Мариуполя и позволило приступить к размааинированию и восстановлению мирной жизни в городе.

Напомним, сегодня Яна Лантратова опубликовала список с украинскими военнопленными, которых российская сторона в течение последнего месяца предлагала Киеву забрать, но так и не получила ответа. В перечне указаны 224 осуждённых гражданина Украины. Как отметил омбудсмен, список уже полностью утверждён, и Москва готова передать их в любой момент — даже завтра утром. Все эти лица были признаны виновными в преступлениях, совершённых на территории России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.