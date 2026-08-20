Украинским мобилизованным в учебных центрах заранее говорят о тяжёлых перспективах на фронте, заявил попавший в плен военнослужащий ВСУ Юрий Немченко. По его словам, инструкторы предупреждали новобранцев, что после подготовки их ждёт участие в боевых действиях с высоким риском для жизни.

Как рассказал военный РИА «Новости», его доставили в учебный центр 5 января, где он оказался вместе с другими мобилизованными. По словам Немченко, территория была огорожена колючей проволокой, а занятия проходили по материалам, распечатанным из интернета.

«Инструкторы пугали, что мы готовимся на смерть, на мясо», – заявил пленный.

Немченко утверждает, что вместо полноценной подготовки военнослужащие получали ограниченный объём информации и после обучения должны были отправляться в зону боевых действий.

По словам пленного, условия в учебном центре напоминали закрытый объект: передвижение ограничивалось, а новобранцы находились под строгим контролем. Он также отметил, что моральное состояние мобилизованных оставалось тяжёлым из-за постоянных разговоров о возможных потерях.

Ранее Life.ru писал, что на Украине сотрудников территориальных центров комплектования заподозрили в похищениях и пытках граждан. По версии следствия, некоторые представители военкоматов могли применять силу при задержаниях мужчин, которых пытались доставить для прохождения мобилизационных процедур. Сейчас украинские правоохранители продолжают расследовать эти дела и устанавливать всех возможных участников.