«На мясо»: Боец ВСУ рассказал, какими словами инструкторы провожают новобранцев на фронт
Пленный рассказал, что мобилизованным в ВСУ обещают отправку «на смерть»
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Украинским мобилизованным в учебных центрах заранее говорят о тяжёлых перспективах на фронте, заявил попавший в плен военнослужащий ВСУ Юрий Немченко. По его словам, инструкторы предупреждали новобранцев, что после подготовки их ждёт участие в боевых действиях с высоким риском для жизни.
Как рассказал военный РИА «Новости», его доставили в учебный центр 5 января, где он оказался вместе с другими мобилизованными. По словам Немченко, территория была огорожена колючей проволокой, а занятия проходили по материалам, распечатанным из интернета.
«Инструкторы пугали, что мы готовимся на смерть, на мясо», – заявил пленный.
Немченко утверждает, что вместо полноценной подготовки военнослужащие получали ограниченный объём информации и после обучения должны были отправляться в зону боевых действий.
По словам пленного, условия в учебном центре напоминали закрытый объект: передвижение ограничивалось, а новобранцы находились под строгим контролем. Он также отметил, что моральное состояние мобилизованных оставалось тяжёлым из-за постоянных разговоров о возможных потерях.
Ранее Life.ru писал, что на Украине сотрудников территориальных центров комплектования заподозрили в похищениях и пытках граждан. По версии следствия, некоторые представители военкоматов могли применять силу при задержаниях мужчин, которых пытались доставить для прохождения мобилизационных процедур. Сейчас украинские правоохранители продолжают расследовать эти дела и устанавливать всех возможных участников.
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