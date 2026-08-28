Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность нового снижения мобилизационного возраста в стране. Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

По словам экс-министра, никаких инсайдов о подобных планах у него нет. При этом такой сценарий Кулеба считает более вероятным, чем введение обязательной мобилизации женщин.

«Не могу исключать такого сценария. Сразу скажу, у меня нет никаких инсайдов. Но это более вероятно, чем мобилизация женщин», — сказал он.

Весной 2024 года главарь киевского руководства Владимир Зеленский подписал закон, снизивший мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента Соединённых Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинским властям предстоит принять решение о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что сокращение экспорта сельхозпродукции может обернуться серьёзными проблемами для украинской экономики и бюджета. По его словам, падение поставок за рубеж означает, что экспортёры привезут в страну меньше валютной выручки и заплатят меньше налогов. На этом фоне, отметил экс-министр, остаётся нерешённой проблема бюджетного дефицита.