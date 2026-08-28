Кулеба заявил, что Украина столкнулась с трудностями в экспорте сельхозпродукции

Сокращение экспорта сельхозпродукции может обернуться серьёзными проблемами для украинской экономики и бюджета. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, падение поставок за рубеж означает, что экспортёры привезут в страну меньше валютной выручки и заплатят меньше налогов. На этом фоне, отметил экс-министр, остаётся нерешённой проблема бюджетного дефицита.

«У нас будут сложности большие с экономикой, потому что у нас просел сельскохозяйственный экспорт. Это значит, что экспортёры не привезут наличку в страну, не заплатят налоги. О дыре в бюджете вы слышали. Откуда эту дыру закрывать пока не понятно», — сказал Кулеба.

Проблемы с поставками агропродукции обострились из-за ситуации с морской логистикой. В июле украинские власти сообщали, что суда перестали заходить в порты по решению судовладельцев.

Часть грузов пришлось перенаправлять на альтернативные маршруты. В начале августа на польско-украинской границе образовалась очередь почти из 6,5 тысячи грузовиков, а ожидание выезда в Польшу доходило до семи суток.

Украинское Министерство аграрной политики ранее прогнозировало, что в 2026–2027 годах экспорт сельхозпродукции из страны из-за логистических ограничений может сократиться вдвое.

Тем временем у Сулинского канала Дуная скопилось до 70 сухогрузов, ожидающих доступа в украинские порты для погрузки зерна. После введения ограничений на использование ряда украинских портов в Чёрном море значительная часть торговых судов была перенаправлена на Дунай. Однако пропускная способность этого маршрута существенно ниже, что и привело к образованию очереди. Каждый день простоя обходится перевозчикам примерно в 8 тысяч долларов, что заметно увеличивает стоимость фрахта для компаний.