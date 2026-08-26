Каждый день простоя — $8 тысяч: До 70 судов ожидают прохода в украинские порты

У Сулинского канала Дуная скопилось до 70 сухогрузов, ожидающих доступа в украинские порты для погрузки зерна. Данную информацию передаёт агентство Reuters со ссылкой на источники.

После введения ограничений на использование ряда украинских портов в Чёрном море значительная часть торговых судов была перенаправлена на Дунай. Однако пропускная способность этого маршрута существенно ниже, что и привело к образованию очереди.

По данным консалтингового агентства ASAP Agri, на 25 августа прохода через Сулинский канал ожидали более 50 судов. При этом в дунайские порты ежедневно заходили лишь пять–семь сухогрузов. Каждый день простоя обходится перевозчикам примерно в 8 тысяч долларов, что заметно увеличивает стоимость фрахта для компаний.

Ситуация с экспортом украинского зерна может осложниться в ближайшие дни. Судовые агенты речных портов Дуная намерены минимум на двое суток закрыть доступ к ним из-за ухудшения погодных условий.

Ранее авторы норвежского издания Steigan высказали мнение, что удары по портам Рени и Измаил в Одесской области могут привести к полной изоляции Украины от морских маршрутов. Автор материала полагает, что атаки имеют не только тактическое, но и стратегическое значение. По его мнению, речь идёт о постепенном перекрытии последнего доступного Украине морского канала. В публикации отмечается, что черноморские порты страны уже работают с серьёзными ограничениями. Удары по инфраструктуре в районе Одессы и Дуная лишь усиливают давление на оставшиеся маршруты.