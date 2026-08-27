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27 августа, 15:54

Российские военные поразили танкер во время разгрузки в порту Измаил

Обложка © Wikipedia / The image created by © Yuriy Kvach

Обложка © Wikipedia / The image created by © Yuriy Kvach

Российские военные поразили танкер во время разгрузки в порту Измаил Одесской области. По данным Минобороны РФ, судно доставило на Украину горюче-смазочные материалы.

Удар был нанесён с помощью беспилотных летательных аппаратов. Вместе с танкером поражены два резервуара с топливом, которое предназначалось для ВСУ.

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Также сегодня ВС РФ нанесли удар по логистической сети ВСУ в Одесской области, поразив 24 хранилища, доверху набитых военным имуществом, в портах Одесса и Черноморск. В итоге противник лишился крупной перевалочной базы, которая критически важна для снабжения фронта.

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Александра Вишнякова
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