Российские военные поразили танкер во время разгрузки в порту Измаил Одесской области. По данным Минобороны РФ, судно доставило на Украину горюче-смазочные материалы.

Удар был нанесён с помощью беспилотных летательных аппаратов. Вместе с танкером поражены два резервуара с топливом, которое предназначалось для ВСУ.

Также сегодня ВС РФ нанесли удар по логистической сети ВСУ в Одесской области, поразив 24 хранилища, доверху набитых военным имуществом, в портах Одесса и Черноморск. В итоге противник лишился крупной перевалочной базы, которая критически важна для снабжения фронта.