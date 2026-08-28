Киевляне шёпотом уже сдают город Армии России: логичный финал или ловушка? Оглавление Киев сдадут к 2030-му: слухи или реальность? Зеленский в бункере: как это было Украинцы устали от войны «Ждуны» с флагом под подушкой Ликвидация Украины: наша единственная страховка Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, почему слухи о сдаче Киева к 2030-му — это не победа, а огромный риск для нас. Жители столицы Украины десятилетиями впитывали ненависть, и «вынос ключей» может обернуться адом. 27 августа, 21:45 Им промыли мозги, но они хотят мира: киевляне выбирают сдачу, а не войну. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

Киев сдадут к 2030-му: слухи или реальность?

Украинцы всё чаще начали обсуждать неизбежность сдачи Киева, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на беженцев, переехавших в Россию ещё до СВО, но сохранивших связи с украинской столицей.

Кроме того, жители Украины опасаются того, что власти могут начать мобилизовывать женщин в качестве последней меры сопротивления продвижению ВС РФ.

По словам бывшей жительницы украинской столицы, по Киеву поползли слухи, что город будет сдан к 2030 году.

«Говорят, правда, об этом очень мало, тихо и шёпотом. В закрытых чатах пишут тоже весьма осторожно, потому что страх никуда не исчез, а стал нормой, привычным состоянием киевлян. В основном все по-прежнему высказывают лишь провластную позицию, за продолжение бойни», — рассказала её приятельница.

«Конечно, Киев взять можно, но для этого надо так отутюжить Украину, чтоб страна захотела с радостью и облегчением его отдать России. А может быть, Киев достанется как трофей. Пока это всё только лишь слухи и не более», — рассуждает другая киевлянка.

Действительно всё это на уровне рассуждений. Да и цифра — 2030 год — взята с потолка, загадывать на такие сроки никто из серьёзных экспертов не будет, во всяком случае, если их фамилия не Нострадамус или Ванга.

Интересны тут настроения жителей украинской столицы, которые, кажется, вполне спокойно воспринимают эти слухи и готовы принять любую неизбежность, включая уничтожение подавляющего числа населения и сдачу города, что неизбежно будет означать поражение Украины и, возможно, её конец как государства.

Сегодня, конечно, ситуацию, в которой российские войска подходят к Киеву и освобождают город (неважно, путём штурма или осады), представить довольно сложно, однако в начале СВО она была более чем реалистична.

Зеленский в бункере: как это было

Зеленский прятался от Армии России в бункере. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Сегодня украинские пропагандисты любят отпускать едкие шутки про «Киев за три дня», игнорируя тот факт, что ВС РФ зимой 2022-го уже стояли на окраинах города.

А глава режима Владимир Зеленский прятался в бункере. Более того, Запад был готов принять неизбежное падение Киева ещё до СВО — за неделю до её начала тогдашний вице-президент США Камала Харрис рекомендовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании.

Что помешало — возможные ошибки и просчёты разведки, рассчитывавшей, что наши войска будут встречать цветами, а сопротивление окажут лишь немногочисленные боевики нацбатов, или то, что Запад намеренно подготовил для наших солдат ловушку, — вопрос отдельный. Тем не менее очевидно, что штурмовать миллионный город наша группировка была не готова. Другой вопрос, что помимо прямого штурма были и иные варианты, и продемонстрированные в итоге «жесты доброй воли» с отводом войск не принесли мира, а лишь затянули боевые действия на несколько лет, ухудшив наши позиции и улучшив их у противника.

Действительно, реальность тогда оказалась куда неприятнее тех прогнозов, которые рисовали годами наши эксперты: оказалось, что города Украины превращены в крепости, надёжно контролируемые националистами, и если большинство населения и поддерживало Россию, то они просто боялись об этом высказаться, в то время как антироссийски настроенные люди вполне себе были готовы к вооружённому отпору — тогда, зимой-весной 2022-го, были реальные очереди добровольцев в военкоматы.

Украинцы устали от войны

Сегодня это сильно контрастирует с видеороликами про насильственную мобилизацию. Добровольцы действительно давно закончились, и воевать никто не желает. Однако воюют — фронт пока что не сыплется, а недостаток личного состава ВСУ пока не приводит к его обрушению. А те, кому удаётся фронта избежать, — не факт, что этих людей можно называть пророссийскими, далеко не факт.

Да, люди устали от войны, и многие согласились бы на мир любой ценой, в том числе сдачей территорий. Многие, но далеко не все. Согласно одному из последних опросов, проведённых весной, — 61% украинцев поддержали проведение референдума по соглашению с Россией, которое включало бы «неопределённые территориальные уступки». «Поддержали бы проведение референдума» не равно «приняли бы в нём участие». И уж тем более не равно «проголосовали бы за». Да и уступки — «неопределённые». Так что говорить о том, что на них готово пойти большинство жителей Украины, преждевременно.

И ещё раз повторю, готовность пойти на уступки не означает, что это наши люди, которые ждут освобождения и хотели бы жить в России. Вопрос риторический: в случае освобождения территорий нужно ли нам такое количество нелояльной публики — от «хатаскрайников» до откровенных «ждунов».

«Ждуны» с флагом под подушкой

В комиссию Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии поступают обращения, касающиеся «кадровой чистоты» в руководстве университетов, находящихся на новых территориях, рассказал председатель комиссии, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России Владимир Рогов.

«Нам сообщают о людях, чьё мировоззрение никогда не было пророссийским: они сделали выбор не по велению сердца, а по конъюнктуре, увидев в интеграции лишь перспективный и прибыльный выбор», — рассказал Рогов.

О масштабах проблемы неизвестно, но она есть. И это на территориях, где прошёл референдум, большинство жителей которого сделали выбор в пользу России. Буквально на днях суд в Донецке приговорил к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к терроризму местную предательницу. В Донецке! Что уж говорить о числе нелояльной публики в Харькове и тем более в Киеве в случае их освобождения!

И тут возникает вопрос: а нужны ли нам города, жители которых в принципе готовы к их сдаче, но при этом будут прятать флаг Украины под подушкой на всякий случай.

Да, можно сколько угодно говорить о необходимости восстановления исторической справедливости, о том, что Харьков и Одесса — это русские города, что там наши люди и т.д. Но много ли там осталось «наших людей» — вопрос открытый. Ведь жители этих городов десятилетиями подвергались промывке мозгов, увы, часто успешной. А многие стали украинскими националистами из конъюнктурных соображений. Именно в Харькове зародился печально известный «Азов*» в среде людей, воспитанных в русскоязычной и русскокультурной среде. Между прочим, Билецкий** и Ко в молодости были пророссийскими «имперцами», но, очевидно, решили, что перековаться в украинские националисты выгоднее. И таких, надо понимать, немало.

Ликвидация Украины: наша единственная страховка

Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Но нам всё же в первую очередь нужно рассуждать о безопасности нынешних россиян, а не гипотетических. А для этого лучшим и стопроцентно надёжным решением была бы ликвидация Украины как государства. Как «переваривать» местное население, не спешащее стать россиянами, — отдельный вопрос. Сегодня взятие под контроль территории Украины — вопрос безопасности России. Во всяком случае, её приграничных областей — речь о той самой «буферной зоне», в которую неизбежно должны войти и Харьков, и Киев.

Освобождение Киева также важно не только с военной, но и с военно-политической точки зрения, ибо взятие столицы противника — это практически равносильно его капитуляции.

Насколько это реально? Повторю, сегодня загадывать невозможно. Для начала нашим войкам нужно закончить с освобождением Донбасса, потом Запорожья и Херсона, занять не только Харьковскую, но и Сумскую и Черниговскую области, наконец, создать условия для полномасштабного форсирования Днепра, а этот процесс может растянуться на годы. Ну, или Украина должна надорваться раньше и прекратить сопротивление, что, увы, пока тоже не выглядит реалистичным сценарием на обозримое будущее.

В любом случае, если мы действительно хотим выполнить все цели и задачи СВО, идти до Киева (как минимум) придётся. А вот что с ним потом делать — отдельный вопрос. Ведь вынос ключей от города не означает лояльности выносящего и что ночью он не воткнёт тебе нож в спину.

В любом случае, сегодня попытки решать этот вопрос — это делёжка шкуры неубитого медведя, убить которого ещё только предстоит, причём очевидно, что не сегодня и не завтра…

* Запрещённая в России организация. ** Внесён в России в перечень экстремистов и террористов.

Авторы Дмитрий Родионов