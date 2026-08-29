Попытки Киева и его западных партнёров помешать России достичь целей специальной военной операции приведут лишь к увеличению потерь Украины. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, Москва учитывает, что противники России продолжают искать новые способы затянуть конфликт и замедлить реализацию поставленных задач.

«Мы отдаём себе отчёт в том, что противник и его спонсоры изобретают всё новые способы, чтобы замедлить реализацию нами целей СВО. Однако это им не поможет, а лишь приведёт к ещё большим потерям для самой Украины», — сказал Галузин в беседе с РИА «Новости».

Дипломат также напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности искать переговорное решение украинского конфликта. Москва при этом настаивает, что возможные договорённости должны учитывать вопросы российской национальной безопасности и первопричины кризиса.

Ранее Life.ru писал, что Россия не получала предложений о возобновлении переговоров с Украиной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соответствующих инициатив не поступало ни от Киева, ни от других сторон. При этом Москва сохраняет готовность к диалогу по урегулированию конфликта.