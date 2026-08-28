Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прообразом событий в Буче в 2022 году стала история с Неммерсдорфом в Восточной Пруссии в 1944-м. Об этом она сказала на Всероссийском форуме ветеранов СВО «Вместе победим».

По словам Захаровой, события в Буче были информационно-политической операцией, организованной британской стороной при участии журналистов Би-Би-Си для срыва российско-украинских переговоров весной 2022 года.

«Буча — это информационно-политическая спецоперация, которую осуществили британцы вместе с журналистами Би-Би-Си с единственной целью сорвать переговоры», — заявила представитель МИД.

Она связала прекращение переговорного процесса с визитом в Киев тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По словам Захаровой, именно события в Буче впоследствии стали обоснованием для отказа от дальнейшей работы над договорённостями.

Дипломат также назвала Бучу «глобальным фейком» и провела параллель с событиями октября 1944 года в Неммерсдорфе, ныне посёлке Маяковское Калининградской области. По её словам, нацистская пропаганда тогда использовала сообщения о массовом убийстве мирных жителей для дискредитации Красной армии.

Захарова утверждает, что в обоих случаях использовалась сходная информационная схема — резонансная история о гибели мирных жителей, призванная повлиять на общественное мнение и политические решения.

Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова назвала откровения Давида Арахамии подтверждением версии о провокации в Буче. Тогда дипломат связала события в городе со срывом переговоров весной 2022 года и напомнила о роли Бориса Джонсона, который, по словам Арахамии, призвал Киев не подписывать соглашения с Москвой.