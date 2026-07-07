Лавров: ООН сознательно уходит от ответа по спискам погибших в Буче

Организация Объединённых Наций сознательно уклоняется от предоставления информации по инсценировке в Буче. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с председателем комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом в Эфиопии.

«Я задавал этот вопрос публично и лично генеральному секретарю ООН, он уходит в сторону, не отвечает на наш официальный запрос в управление верховного комиссара по правам человека», — подчеркнул министр.

Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова. Перед расширенной встречей он провёл переговоры тет-а-тет с Али Юсуфом. Позднее во вторник запланированы также переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом. Последний раз российский министр посещал республику четыре года назад — в июле 2022 года.

Напомним, в мае Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с 12 вопросами по событиям в Буче. Как подчёркивал Василий Небензя, Москва уже четыре года добивается содействия в получении списка жертв, однако руководство ООН без расследования возложило ответственность на Россию. Постпред РФ случившееся назвал преднамеренной фальсификацией, использованной для срыва мирных переговоров в 2022 году, а реакцию ООН на запросы России — издевательством. Москва неоднакратно заявляла, что ситуация в Буче является спланированной провокацией Киева. А Минобороны РФ уточняло, что российские подразделения покинули город 30 марта, а опубликованные Киевом материалы появились позднее.