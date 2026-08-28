Захарова: Россия не получала предложений о возобновлении переговоров с Украиной

Предложений о возобновлении переговоров с Россией ни от Украины, ни от других сторон не поступало. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о возможном возвращении к диалогу.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона не получала соответствующих инициатив ни от Киева, ни от иных участников.

«Никаких предложений с той стороны — украинской — или ещё с каких-то сторон на этот счёт нет», — сказала Захарова журналистам.

На прошлой неделе помощник президента России Владимир Мединский не исключил возобновления переговоров с Украиной в Турции, ответив на соответствующий вопрос словами «Время покажет». В 2025 году стороны провели в Стамбуле три раунда, по итогам которых договорились об обменах пленными и возвращении тел погибших, однако дальнейшие инициативы Москвы по политическому урегулированию остались без ответа.