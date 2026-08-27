Песков: Россия продолжает контакты с США по Украине на рабочем уровне

Москва не прекращает переговоры с Вашингтоном по украинскому вопросу, которые идут на рабочем уровне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А ранее в МИД России дали понять, что Москва готова обсуждать новые конструктивные предложения США по урегулированию на Украине. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова, недопустимо выносить на обсуждение требования Киева, которые не учитывают сложившуюся ситуацию. По её словам, российская сторона внимательно наблюдает за позицией Вашингтона, но пока конкретных предложений о новых встречах не поступало. Она добавила, что американская администрация, судя по всему, занята прежде всего ближневосточным кризисом.