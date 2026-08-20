Москва готова рассмотреть новые конструктивные идеи Вашингтона по украинскому урегулированию, однако предупреждает о недопустимости обсуждения требований Киева, игнорирующих сложившиеся реалии. Об этом газете «Известия» заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российская сторона внимательно следит за позицией США, но конкретных предложений о новых встречах пока не получала — американская администрация, по всей видимости, сосредоточена на ближневосточном кризисе.

«В СМИ периодически появляются сообщения о планирующемся визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — мы, разумеется, готовы организовать эту встречу в сжатые сроки, однако официальных запросов нам не направлялось», — уточнила спикер.

При этом Москва подчёркивает, что любые варианты завершения кризиса вокруг Украины обязаны учитывать национальные интересы РФ. Киевские же требования, подкреплённые европейскими спонсорами, не имеют смысла для обсуждения, поскольку оторваны от реальной обстановки «на земле».

Ранее СМИ писали о возможном появлении в переговорном процессе нестандартных фигур, однако пока официальных шагов со стороны Вашингтона не последовало. В Кремле также подчёркивают, что визиты высокопоставленных эмиссаров требуют серьёзной подготовки.