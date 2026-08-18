«Пока ничего»: В Кремле опровергли слухи о скором визите Уиткоффа и Кушнера

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заверил, что на данный момент нет никаких подвижек в организации визита в Москву спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом он сказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Столько вопросов по этой поездке, как будто речь идёт о приезде родственников из Калуги в Москву. Но это же серьёзная международная встреча. Она требует подготовки и согласования. Когда будет что-то вырисовываться, то мы вам об этом заявим. А пока ничего», — отметил представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, команда американского президента готовит дипломатический десант сразу в две столицы — российскую и украинскую. В составе делегации — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.